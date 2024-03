Volleyball-Oberliga Meister Kevelaerer SV: Niederlage zum Abschied

Kaum hat man das Wohnzimmer verlassen, da ist es auch schon passiert. Der Kevelaerer SV, der in Zukunft in der Volleyball-Regionalliga aufschlägt, hatte seit über zwei Jahren in der Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls kein Heimspiel mehr verloren. Da in der vierthöchsten Spielklasse höhere Anforderungen gelten, muss die Meistermannschaft in die benachbarte Dreifach-Sporthalle umziehen.