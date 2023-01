Aufstiegsfeier in Sicht Tabellenführer bleibt unbeirrt auf Titelkurs

Die mitgereisten Anhänger aus der Marienstadt sahen eine souveräne Vorstellung des Favoriten. Der Kevelaerer SV hatte mit gelungenen Angriffen und starker Blockarbeit von Beginn an Vorteile und entschied den ersten Satz in 20 Minuten mit 25:18 für sich. Angesichts der Überlegenheit ihrer Mannschaft brachte Heike Thyssen in Sebastian Derrix und Jan Broeckmann anschließend zwei neue Spieler aufs Parkett. Der Gegner hielt bis zum Stand von 11:11 mit, musste aber den Topfavoriten danach auch im zweiten Durchgang davonziehen lassen. Großen Anteil daran hatte Robin Broeckmann, der mit einer Aufschlagserie sechs Punkte beisteuerte. Bemerkenswert auch der Kevelaerer Kampfgeist. Die Gäste gaben keinen Ball verloren und punkteten selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen.