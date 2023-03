Fußball-Bezirksliga Ein Derbysieg für den Klassenerhalt

Auch der zweite Durchgang startete mit einem Blitztor – diesmal allerdings für die Gäste. Gerade einmal zwei Minuten gespielt, als Michael Changezi Heimkeeper Martin Voß per Kopf zum 2:1 überwand. Das hatten die Twistedener für die zweiten 45 Minuten nicht auf ihrem Matchplan. Nach einer Stunde erhöhte die DJK wieder den Druck. Der Ausgleich lag in der Luft, zumal die Kevelaerer zu wenig Entlastung nach vorne brachten. In der Nachspielzeit dann Dramatik pur mit zwei weiteren Toren. Zunächst wurde der DJK ein etwas schmeichelhafter Elfmeter zugesprochen, den Jan van de Meer gewohnt sicher zum 2:2 verwandelte. Doch der KSV wollte sich nicht mit einem Punkt begnügen und setzte noch einmal nach. Unmittelbar vor dem Abpfiff hatte Tom Schax plötzlich freie Bahn und erzielte mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern den umjubelten Siegtreffer für die Gäste. Nach einem Wechselbad der Gefühle war KSV-Coach Patrik Znak überglücklich: „In den ersten 30 Minuten war Twisteden besser, die Halbzeitansprache hat dann gefruchtet. Auch nach dem Ausgleich haben wir nicht aufgegeben und verdient gewonnen.“ Markus Hierling, Trainer der DJK, war natürlich enttäuscht: „Wir haben die Chance verpasst, uns von der Abstiegszone abzusetzen. Vor dem Wechsel waren wir überlegen, geraten aber in Rückstand und machen dann zu wenig aus unseren Möglichkeiten.“