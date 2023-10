Fußball-Bezirksliga Kevelaerer SV bringt verdienten Heimsieg ins Ziel

In der ersten Halbzeit dominierte der KSV die Partie. Folgerichtig ging der Gastgeber in der 27. Minute durch Michael Changezi in Führung. Dem Treffer war ein Fehler von Sevelens Torhüter Martin Sibben vorausgegangen. Nur sechs Minuten später musste der Keeper der Gäste ein zweites Mal hinter sich greifen. Nach einem Ballgewinn von Noah Tellemanns landete das Spielgerät über Michael Changezi bei Robin Kaschubat, der zum 2:0 traf.