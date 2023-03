Spannendes Fußball-Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Rindern – 1. FC Kleve II (Samstag, 17 Uhr) Das Derby steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Der SV Rindern muss bei nur zwei Zählern Vorsprung vor den Abstiegsplätzen ebenso unbedingt punkten wie der 1. FC Kleve II, den auch nur drei Zähler vom ersten der vier Plätze trennen, die hinunter in die Kreisliga A führen. Ein Offensiv-Spektakel wird es kaum werden, weil beide Teams im Spiel nach vorne und beim Abschluss so ihre Probleme haben. Kampf wird Trumpf sein, was ja auch seinen Reiz hat in einem Prestige-Duell, das in die Rubrik Sechs-Punkte-Spiel fällt.



SV Veert – Uedemer SV (Samstag, 17 Uhr) Für die Spieler des SV Veert gibt es keine Ausreden mehr. Zu Beginn der Woche wurde Trainer Jürgen Krust entlassen, weil der Klub so neue Impulse im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve/Geldern setzen wollte, wie es so schön heißt. Nun ist die Mannschaft gefordert, Taten auf dem Platz folgen zu lassen. Dass die Aufgabe gegen den Tabellenführer denkbar schwer ist und alles andere als die siebte Niederlage in Serie eine Überraschung wäre, dürfte klar sein. Doch in puncto Einsatz und Einstellung, von Krust zuletzt bemängelt, sollten die Veerter Kicker ein Zeichen setzen, um anzudeuten, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt.