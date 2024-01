Fußball-Bezirksliga Kevelaerer SV stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft

„Wir sind momentan auf jeden Fall im Soll, aber noch nicht in Sicherheit“, kommentiert Trainer Patrick Znak die Halbzeitbilanz. In der Hinserie gab es bei den Marienstädtern ein Auf und Ab. Der Saisonstart verlief vielversprechend, aus den ersten neun Begegnungen holte die Mannschaft 16 Punkte. Dann folgte allerdings eine Negativserie mit sechs Niederlagen in Folge. „Wir haben in dieser Zeit noch von den Anfangserfolgen gezehrt. Wir hatten einkalkuliert, dass so etwas einer jungen Mannschaft passieren kann. Es waren aber auch knappe Niederlagen und unglückliche Punktverluste dabei“, so der Kevelaerer Coach.