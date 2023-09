Volleyball Kevelaerer SV ist bereit für das Abenteuer Oberliga

Am Sonntag sind dann die nächsten „Unschlagbaren“ aus den Reihen des Kevelaerer SV gefordert. Die von Peter Herbe trainierte Reserve machte in der vergangenen Saison mit 14 Siegen in 14 Spielen den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Zum Auftakt tritt der Neuling um 11 Uhr beim Kempener TV an. Die Verantwortlichen haben die Mannschaft gezielt verstärkt. Besonders Peter Herbe – in der Meistersaison als Zuspieler allein auf weiter Flur – wird endlich entlastet. Auch die jungen Neuzugänge Mats Herbe und Noah Müller dürften in absehbarer Zeit in der Lage sein, auf dem Parkett Regie zu führen.