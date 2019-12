Volleyball : Kevelaerer SV wendet drohende Talfahrt ab

KEVELAER Volleyball-Verbandsliga der Männer: TuS 08 Lintorf – Kevelaerer SV 1:3 (30:32, 25:21, 22:25, 18:25). Das Geschehen in der ausgeglichenen Verbandsliga-Gruppe 2 ist an Spannung kaum zu überbieten – den Tabellendritten Osterather TV und den Drittletzten TuS Lintorf trennen gerade einmal fünf Punkte.

Die Vorzeichen standen gar nicht einmal sonderlich gut, da die Gäste auf ihren erkrankten Außenangreifer Sebastian Derrix verzichten mussten. Trotz dieses Handicaps erwischte der KSV einen guten Start und lag schnell mit 7:1 vorne. Dann schlichen sich allerdings Fehler ein. Beim Stand von 8:7 für Lintorf reagierte Heike Thyssen und brachte Marco Bergers für Marc Ophey auf der Außenposition. Das Spiel stabilisierte sich wieder – beide Mannschaften schenkten sich nichts. So ging es schließlich in die Verlängerung. Das Aufschlagrecht wechselte immer wieder. Letztlich sorgte Mirko Novak mit zwei Punkten bei eigener Aufgabe zum 32:30 für die Entscheidung.

Auch der zweite Satz zwei war eine spannende Angelegenheit. Der Kevelaerer SV brachte den Gegner durch leichtfertige Fehler immer wieder ins Spiel. Das sollte sich rächen. Mit einem 25:21 sorgte der Gastgeber zunächst für den Ausgleich. Marc Ophey, zwischenzeitlich wieder ins Spiel gekommen, agierte fortan wesentlich konzentrierter und entsprechend erfolgreich. Im dritten Durchgang ging der KSV mit 14:4 in Führung und brachte den Satz mit 25:22 nach Hause. Die Gäste ließen sich jetzt die Chance auf die vollen drei Punkte nicht mehr nehmen. Marcel Thyssen, der immer noch an den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs leidet, hatte ein Erfolgserlebnis, als ihm die Aufgabe zum Matchball gelang. Der Kevelaerer SV hat jetzt 13 Punkte auf seinem Konto und verbesserte sich auf den vierten Tabellenplatz. „Wir wollten den Anschluss an die Spitze wieder herstellen. Das ist uns geglückt. Jetzt können wir in Ruhe die Pause genießen“, meinte KSV-Trainerin Heike Thyssen nach der Begegnung. Kevelaerer SV: Berger, Broeckmann, Kannenberg, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen, Verhoeven.