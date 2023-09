Volleyball-Oberliga Aufsteiger setzt beim Absteiger ein Zeichen

Im dritten Satz wurden die Kevelaerer Aktionen noch variabler. Mit schönem Kombinationsspiel, schnellen Angriffen durch die Mitte und effektiven Hinterfeldangriffen wurden die Weichen endgültig auf Sieg gestellt. Heike Thyssen nutzte die Überlegenheit, um weiteren Spielern Einsatzzeiten zu geben. Beim Stand von 15:12 durfte Stefan Kannenberg aufs Parkett. In der Schlussphase übernahm Robin Verhoeven die Rolle des Zuspielers. Es wurde kurzzeitig noch einmal spannend. Bei einer 24:23-Führung nahm Heike Thyssen eine Auszeit. Einen Angriff später war bei einer Gesamtspielzeit von 73 Minuten der erste Saisonsieg unter Dach und Fach. „Wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen. In manchen Bereichen haben wir aber noch Luft nach oben“, sagte Heike Thyssen. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt der Kevelaerer SV am Samstag, 16. September, um 19 Uhr die Solingen Volleys in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls.