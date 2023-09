Volleyball-Oberliga Kevelaerer SV hat im Krimi die besseren Nerven

Die Gäste aus Solingen, die sehr starke Außen- und Mittelangreifer in ihren Reihen hatten, erwischten den besseren Start und entschieden den ersten Durchgang relativ problemlos für sich. Thyssen nahm kleine taktische Korrekturen vor und stärkte den Mittelblock. Diese Maßnahmen sollten sich sofort auszahlen. Der Kevelaerer SV gewann den zweiten Satz im Schnelldurchgang. Thyssen: „Spätestens da haben die Solinger Spieler gemerkt, dass sie es mit einem ernsthaften Gegner zu tun haben.“ Solingen ging erneut in Führung, der Aufsteiger glich zum 2:2 aus – die Entscheidung musste im Tiebreak fallen. Der Kevelaerer SV zog bis auf 14:9 davon und bekam noch etwas Nervenflattern. Es folgte der entscheidende Schlag zum 15:13 – der zweite Saisonsieg war in diesem Moment in trockenen Tüchern. „Wir haben die ersten fünf Punkte für den Klassenerhalt auf dem Konto und bleiben bescheiden“, sagte die Erfolgstrainerin.