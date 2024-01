Volleyball-Oberliga Regionalliga-Aufstieg rückt immer näher

Doch der ungeschlagene Tabellenführer lässt sich von solchen Widrigkeiten nicht aufhalten. In Minimalbesetzung raffte sich der Kevelaerer SV im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres zu einer starken Leistung auf und erledigte die Aufgabe beim Abstiegskandidaten Solingen Volleys mit einem 3:0 (25:19, 25:10, 25:21) im Schnelldurchgang. Exakt so hatte sich Heike Thyssen das im Idealfall vorgestellt. „Da wir kaum Wechselmöglichkeiten hatten, wollten wir unbedingt einen Satzverlust vermeiden. Je länger ein Spiel dauert, treten irgendwann zwangsläufig konditionelle Probleme auf“, so die Kevelaerer Trainerin. Gesagt, getan: Ihre Jungs machten den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft in gerade einmal 54 recht einseitigen Minuten.