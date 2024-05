Fußball-Bezirksliga Kevelaerer SV macht beim Lokalrivalen Klassenerhalt perfekt

Im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber optische Vorteile. Doch mangelte es der DJK an den richtigen Ideen, um die Gästeabwehr aus den Angeln zu heben. Die Kevelaerer hatten auch ihre Momente nach vorne und waren deutlich effektiver. So wie in der 65. Minute, als Maximilian Gastens im Strafraum gefoult wurde und Tom Schax den fälligen Elfmeter unhaltbar zur 2:0-Führung einschoss. Twisteden bemühte sich, die Niederlage noch abzuwenden und hatte noch die eine oder andere Möglichkeiten. Den Sack machte dann aber Robin Kaschubat in der 88. Minute zu. Er schloss einen Konter nach einem Twistedener Eckball zum 3:0-Endstand für die Gäste ab. Hochzufrieden war KSV-Trainer Patrik Znak: „Ich muss mein junges Team loben. Immer, wenn es darauf ankommt, wird geliefert.“ „Ein verdienter Sieg für Kevelaer, der Gegner hat die Tore erzwungen“, sagte DJK-Coach Marcel te Nyenhuis.