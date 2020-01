Jugendfußball : Niederrheinpokal: Kevelaerer SV ist eine Runde weiter

Kevelaer (SvB) Erste Runde um den Fußball-Niederrheinpokal der A-Junioren: Kevelaerer SV – 1. Jugend-Fußball-Akademie Düsseldorf 2:1 (1:1). Der Traum von einem Heimspiel gegen einen namhaften Gegner wie beispielsweise Borussia Mönchengladbach lebt weiter.

In einem packenden Duell haben sich die A-Junioren des Kevelaerer SV für die zweite Runde um den Pokalwettbewerb des Fußball-Verbandes Niederrhein qualifiziert.

Die Gäste aus Düsseldorf hinterließen einen technisch starken Eindruck und ergriffen direkt die Initiative. Doch die Hausherren hielten gut dagegen, so dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Die großen Torraumszenen blieben in Hälfte eins noch aus. Trotzdem erzielte Justin Markwart nach einem Missverständnis in der Kevelaerer Abwehr das Führungstor für die Gäste (22.). Der KSV-Nachwuchs zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich kurz vor der Pause nach einem schönen Spielzug durch Hannes Heymann aus (43.).