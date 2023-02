Marcel Thyssen im Mittelpunkt Kevelaerer SV fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft

Wenn am kommenden Samstag der Kevelaerer SV um 14 Uhr in der Zweifach-Halle im Sportzentrum Hüls zum Spitzenspiel der Volleyball-Verbandsliga gegen die Holzheimer SG antritt, wird sich wahrscheinlich auch Sebastian Clarke, Trainer des Fußball-Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen, unter die Zuschauer mischen. Und ganz genau hinschauen, was auf dem Parkett passiert. Die Mannschaft um Trainerin Heike Thyssen benötigt nämlich nur noch einen einzigen Sieg, um die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Sobald dieser in trockenen Tüchern ist, wird KSV-Zuspieler Marcel Thyssen umgehend die Sportart wechseln. Soll heißen: Gewinnt der Tabellenführer aus der Marienstadt gegen den Verfolger aus Neuss, feiert Thyssen am Sonntag, 26. Februar, im wichtigen Landesliga-Kellerduell bei der SV Hönnepel-Niedermörmter sein Comeback als Mittelfeldmotor der Sportfreunde.