Meistermacherin Heike Thyssen „Die Regionalliga ist für uns kein Thema“

Thyssen 2013 haben wir zunächst mit einer U 20-Junioren-Mannschaft am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen, die zwei Jahre später Meister geworden ist. 2015 sind wir dann in der Männer-Bezirksklasse an den Start gegangen. Damals hatten wir Glück, dass wir uns wegen der Zusammenlegung von Spielklassen direkt für die Bezirksliga qualifiziert haben, obwohl wir in der ersten Saison nicht Meister geworden sind.