Jugendfußball Pokal: Kevelaerer SV nach der Pause kalt erwischt

Vor rund 50 Zuschauern am Sportplatz bei Scholten hielt der Außenseiter mehr als eine Stunde lang gut mit. „In der erste Halbzeit hatten wir einige gute Torabschlüsse und hätten mit etwas Glück sogar in Führung gehen können. Leider haben wir uns nicht für einen engagierten Auftritt belohnt“, sagte Simon Fiedler. In der 64. Minute brachte Lucas Kulen den Favoriten aus Duisburg mit einem platzierten Schuss in Führung. In der Folge ging der KSV-Nachwuchs mehr ins Pressing, was hinten Räume eröffnete. Die wusste der Niederrheinligist für sich zu nutzen. Naim El Barkani sorgte mit einem Doppelpack (74., 78.) für den Endstand. „Mit ein bisschen mehr Spielglück können wir auch so einen Gegner schlagen, aber dafür hat es heute leider nicht gereicht. Wichtig ist, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben“, so Fiedler.