Sportschießen : Die treffsicheren Rebellen von der Hüls

KEVELAER Die Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer kann als Deutscher Luftgewehr-Meister die Titelverteidigung vergessen. Die Bundesliga-Saison wurde komplett abgesagt. Kurzfristig haben acht Vereine eine neue Liga ins Leben gerufen.

Der Heim-Wettkampf Am 7. und 8. November treffen sich die Sportschützen in Kevelaer.

Statt sich ihren Frust von der Seele zu jammern und sich in ihr Schicksal zu ergeben, ergriffen die Kevelaerer „Tiger“ die Initiative: Der Verein hat spontan eine eigene Liga ins Leben gerufen. Acht Mannschaften werden, wie sonst in einer Bundesliga-Saison auch, an sieben Terminen bei verschiedenen Gastgebern gegeneinander antreten. „Die Initiative kam nicht alleine von uns. Bevor wir uns für die Gründung einer Liga entschieden haben, sind einige Videokonferenzen mit anderen Vereinen ins Land gegangen, die zum Teil bis tief in die Nacht gedauert haben“, so Simon Janssen, Sohn des Vorsitzenden und gleichzeitig Trainer der Kevelaerer Meisterschützen.