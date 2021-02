Sportschießen : Treffsicheres Trio der SSG Kevelaer am Start einer großen Laufbahn

Hannah Wehren, Laura Braun und Franziska Driessen (von links) sind bereit, um die Erfolgsgeschichte der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer fortzuschreiben. Foto: SSG Kevelaer

Kevelaer Hannah Wehren, Laura Braun und Franziska Driessen bereiten sich am Landesleistungsstützpunkt in Kevelaer während der Corona-Krise auf künftige Taten vor. „Es ist ein Privileg, dass wir im Lockdown weiter trainieren dürfen“, sagt Wehren.

Von Volker Himmelberg

„Es ist eine große Freude, den jungen Menschen beim Wachsen zuzusehen.“ Hans-Josef Dohmen spricht nicht von Zentimetern. Der Trainer der Zweitliga-Luftgewehrmannschaft der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer und stellvertretende Landestrainer des Rheinischen Schützenbundes (RSB) freut sich über die sportlichen Fortschritte, die der Nachwuchs aus der Marienstadt in jüngster Zeit gemacht hat.

Speziell Hannah Wehren (Jahrgang 2005), Franziska Driessen (2003) und Laura Braun (2004) bereiten den Kevelaerer „Tigern“ aktuell viel Freude. Das Trio aus den Reihen der SSG-Jugendabteilung steht am Anfang einer großen Laufbahn. „Es ist ein Privileg, dass wir trotz Lockdown weiter trainieren dürfen und dafür nicht weite Wege in Kauf nehmen müssen“, sagt Hannah Wehren. Hintergrund: Die Schießanlage im Kevelaerer Schul- und Sportzentrum Hüls ist im vergangenen Jahr zum Landesleistungsstützpunkt ernannt worden. Deshalb dürfen dort unter strengen Auflagen auch in Corona-Zeiten Sportlerinnen und Sportler trainieren, die zum Auswahlkader des Rheinischen Schützenbundes gehören.

Davon profitiert auch die Nettetalerin Laura Braun. „Ich bereite mich gerade im Homeschooling auf das Abitur vor. Da ist das Training eine tolle Abwechslung“, sagt die Schützin, die gerade den Sprung in den Rheinland-Kader geschafft hat und die nächsten Schritte ihrer Laufbahn plant. „Ich würde gerne Beruf und Leistungssport miteinander verbinden. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance bei Polizei oder Bundeswehr.“

Ihre Teamkollegin Franziska Driessen besucht zurzeit die elfte Klasse der Gesamtschule in Xanten und gehört schon seit einiggen Jahren zum Rheinland-Kader. Die Schülerin hat schon mehrfach an Deutschen Meisterschaften in München teilgenommen und zählt zum Stammpersonal der Kevelaerer Zweitliga-Mannschaft. „In Kevelaer kann ich in einem familiären Verein professionell trainieren“, sagt die 17-Jährige.