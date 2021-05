Europameisterschaft findet in Kroatien statt : Anna Janssen fährt zur Senioren-EM

Anna Janssen, Top-Schützin der SSG Kevelaer, weiß genau, was sie will. Nach den Europameisterschaften wird sie nach Bayern ziehen und Gartenbau studieren. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Die 19-jährige Luftgewehrschützin der Schießsportgemeinschaft Kevelaer hat die nationale Qualifikation souverän gewonnen. Nun hat das Talent sogar die Chance, kurzfristig das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu lösen.

Das außergewöhnliche Talent der 19-jährigen Luftgewehrschützin Anna Janssen, die für die SSG Kevelaer startet, hat sich in weltweiten Fachkreisen herumgesprochen. Über ihre Erfolge als Juniorin bei den Olympischen Jugendspielen, bei Welt- und Europameisterschaften ist in allen Medien ausreichend berichtet worden. Mehrere Medaillensätze zieren ihre Vitrine, die im elterlichen Haus in der zu Wetten gehörenden Bauernschaft Berendonk steht.

Nun hat sie erneut für Schlagzeilen gesorgt und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass sie zur absoluten Elite der deutschen Sportschützen gehört. Obwohl sie noch als Juniorin an den Start gehen könnte, gewann sie bei den Seniorinnen mit deutlichem Vorsprung die Qualifikation für die Luftgewehr-Europameisterschaften. Anna Janssen wird ab dem 23. Mai die deutschen Farben im kroatischen Osijek vertreten. Dass sie bei dieser Qualifikation bereits im ersten Durchgang mit 634,7 Ringen einen inoffiziellen Weltrekord aufstellte, zeigt, in welcher Top-Form sich die 19-Jährige befindet.

Info Die magische Zahl von 630 Ringen Wettkampfmodus Mit dem Luftgewehr werden mehrere Durchgänge mit jeweils 60 Schuss aus zehn Metern Entfernung abgegeben. Die „Zehn“ hat einen Durchmesser von gerade einmal 0,5 Millimeter. Die Zahl hinter dem Komma zeigt an, wie genau das Zentrum getroffen wurde. Bei 630 Ringen wurde im Durchschnitt die Weltklasse-Leistung von 10,5 geschossen.

Echte, schmerzhafte Niederlagen musste sie in ihrer Karriere selten verdauen. Ihre sportlichen Erfolge scheinen mittlerweile in der Wahrnehmung der breiten Masse zur Normalität geworden zu sein. Doch Spitzenleistungen fallen nicht einfach vom Himmel. Nein, ihre Erfolge wurden kontinuierlich mit sehr viel Disziplin und Willensstärke hart erarbeitet – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Im März 2020, nach Ausbruch der Corona-Pandemie, war plötzlich alles anders. Das Virus hatte den kompletten Sport lahmgelegt. Anna Janssen machte die Bekanntschaft mit etwas, was sie in den vergangenen sechs Jahren als Spitzensportlerin nicht kennengelernt hatte – sie hatte Zeit, viel Zeit sogar. „Da habe ich zum ersten Mal bewusst gespürt, wie viel Zeit ich jahrelang für den Sport investiert habe und wie viel liegengeblieben ist“, sagt sie.

Es war eine kritische Zeit. Die 19-Jährige geriet ins Grübeln, denn das neue Lebensgefühl, Einladungen, Familienfeiern oder ganz einfache Verabredungen mit Freunden ohne Bedenken nachkommen zu können, gefiel ihr ausgesprochen gut. Den Schießsport vermisste sie während der Zwangspause nicht. Mehrere Monate waren ins Land gezogen und der Termin für die Qualifikation zur EM in Osijek näherte sich mit Riesenschritten. Die Leidenschaft für ihren Sport war ihr abhandengekommen. Sie musste sich, wie sie sagt, förmlich zum Training schleppen. Doch auf leisen Sohlen wurde Anna Janssen von ihrem gewohnten Ehrgeiz heimgesucht und stand von da an nahezu täglich an der Schießlinie – alleine, denn sie hat es bei ihrem Entdecker und Förderer Rudi Joosten gelernt, alleine und ohne Coach zu trainieren. „Es fiel mir am Anfang echt schwer, wieder ins Training einzusteigen, aber ich hatte auch keine Lust zu versagen. Und natürlich wollte ich meinem eigenen Anspruch gerecht werden.“

Mittlerweile hängt sich die professionelle Amateurin, die ihre Medaillensammlung nicht, wie Ausnahmesportler in anderen Sportarten, in bare Münze umwandeln kann, wieder voll rein. Ihre Ziele sind klar abgesteckt. „Bei dieser EM habe ich tatsächlich die Chance, noch auf den letzten Zug für die Olympischen Spiele in Tokio aufzuspringen. Dafür muss ich wenigstens die Endrunde erreichen, wahrscheinlich aber einen Podiumsplatz“, sagt sie. „Das zu erreichen, wäre natürlich eine Sensation, aber mein tatsächliches Ziel ist es, 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland an den Start zu gehen.“

Doch bevor sie am 21. Mai mit der Nationalmannschaft zur EM nach Kroatien reist, hat Anna Janssen noch eine kleine Hürde in ihrer Heimat zu überwinden – das Abitur bestehen.

Wem sie die Erfolge zu verdanken hat, will sie unbedingt erwähnen: dem kürzlich verstorbenen Rudi Joosten, der ihr sportlicher Ziehvater war, der sie gefordert und gefördert und zu dem gemacht hat, was sie nicht erst seit heute ist – eine vollkommen ohne Star-Allüren auskommende Weltklasse-Schützin.