American Football : Cola statt Weihwasser: Devils aus Gelsenkirchen im Hülspark-Stadion

Die Kevelaer Kings im Vormarsch: Am Samstag möchte sich die Mannschaft mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe festsetzen. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Die Kevelaer Kings möchten am Samstag gegen den Regionalliga-Absteiger für die nächste Überraschung der laufenden Verbandsliga-Saison sorgen.

Am Samstag heißt es um 15 Uhr wieder Kickoff-Time im Kevelaerer Hülspark-Stadion. Ausgerechnet in der Marienstadt geben sich die Gelsenkirchen Devils die Ehre, bei denen es in jüngster Zeit nicht gerade teuflisch gut lief. Der Verein, der vor fünf Jahren den Aufstieg in die Regionalliga West und damit die dritthöchste deutsche Spielklasse im American Football schaffte, hat seine Mannschaft freiwillig zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga gemeldet.