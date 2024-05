Nur drei eigene Punkte erzielt Kevelaer Kings kassieren deutliche Heimniederlage gegen Aachen Vampires

Im ersten von vier Spielabschnitten erwischten die Gäste mit ihrem zweiten Ballbesitz die gegnerische Defense auf dem falschen Fuß und gingen per Touchdown in Führung. Danach änderte sich für längere Zeit am Ergebnis nichts mehr, obwohl für die Kevelaerer die Möglichkeiten da waren, den Spielstand zu verkürzen. Durch eine Interception von Lukas Eberschneider eroberten die Kings den Ball in der gegnerischen Hälfte und die Defense sorgte noch einmal für eine kurze Feldposition. Doch die Offense konnte aus den Chancen kein Kapital schlagen – ein Punt und später ein Fumble an der 16-Yards-Linie des Gegners sorgten dafür, dass es beim 0:6 blieb. Gegen Ende des zweiten Viertels verlor auch die Defense den Faden und konnte die Gäste bei zwei Angriffsserien nicht stoppen.