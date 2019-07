American Football : Kevelaer Kings: Sorgenfrei in die Sommerpause

Kevelaer (RP) American-Football-Verbandsliga: Am kommenden Sonntag, 14. Juli, starten die Kevelaer Kings bereits in die Rückrunde der laufenden Saison. In Willich ist die Mannschaft gegen die Schiefbahn Riders gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu Saisonbeginn trennte man sich vom Tabellendritten des Vorjahres noch Unentschieden. Auf beiden Seiten ist die Ausgangslage klar. Schiefbahn benötigt dringend einen Sieg, um Punkte gegen den drohenden Abstieg zu sammeln. Allerdings wollen auch die Footballer aus der Marienstadt das Duell für sich entscheiden, um sich sorgenfrei in die Sommerpause verabschieden zu können.