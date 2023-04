American Football Kevelaer Kings haben riesigen Hofstaat

Zehn Jahre ist es mittlerweile bereits her, als sich auf einer Wiese neben dem Hülsparkstadion einige Jungs trafen, um die ersten Schritte in Sachen American Football zu unternehmen. Bereits im Jahr 2015 wurde die erste Saison gespielt, 2018 gelang der Aufstieg in die Verbandsliga, in der die Kevelaer Kings seitdem fast schon zum Inventar gehören.