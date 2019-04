American Football : Abenteuer Verbandsliga kann beginnen

Die Kevelaer Kings machten im vergangenen Herbst in Wesseling den Aufstieg in die Verbandsliga und damit den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte perfekt. Foto: Kevelaer Kings

Kevelaer American Football: Die Kevelaer Kings starten am Samstag im heimischen Hülspark-Stadion gegen die Schiefbahn Riders in die neue Saison (Kickoff 15 Uhr). Die Mannschaft hat sich intensiv auf die schweren Aufgaben vorbereitet.

(RP) In der vergangenen Saison feierten die Kevelaer Kings den größten Erfolg ihrer noch jungen Geschichte. Bei strömendem Regen trumpften die American Footballer aus der Marienstadt mit 10:0 im Spitzenspiel bei den Wesseling Black Venom auf und brachten damit den umjubelten Aufstieg in die Verbandsliga unter Dach und Fach.

Jetzt kann das Abenteuer beginnen. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit steht am kommenden Samstag, 27. April, das erste Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Zum Auftakt geben die Schiefbahn Riders ihre Visitenkarte im Kevelaerer Hülsparkstadion ab. Die Riders verpassten im vergangenen Jahr nur knapp die Rückkehr in die Oberliga, als sie am letzten Spieltag im entscheidenden Duell mit den Düsseldorf Bulldozern den Kürzeren zogen. Im Anschluss an den verpassten Aufstieg gab es einige Veränderungen im Trainerteam und auch im Kader.