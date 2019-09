American Football : Trotz Niederlage: Kevelaer Kings am Ziel

Ab durch die Mitte: Die Kevelaer Kings wollen sich am Samstag im Hülspark-Stadion mit einem Sieg von ihren Fans verabschieden. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kevelaer (RP) American-Football-Verbandsliga: Cologne Crocodiles Prospects – Kevelaer Kings 27:7. Auch im Rückspiel unterlagen die Kevelaer Kings den Cologne Crocodiles Prospects, doch anders als beim ersten Aufeinandertreffen zeigten sie diesmal eine passable Leistung und verloren nicht so deutlich wie noch vor wenigen Monaten. Da waren die Kings gänzlich chancenlos, doch auf der Bezirkssportanlage in Köln-Chorweiler war dem nicht so – im ersten Durchgang schlugen sich die Kevelaerer nämlich einzig und allein selbst.

Sowohl die Offense als auch die Defense fingen sich immer wieder unnötige Strafen ein, die den Kölnern das Leben deutlich erleichterten. Damit konnte einerseits selbst nicht gepunktet werden und die Crocodiles profitierten davon – beiden Touchdowns der Hausherren in der ersten Halbzeit gingen Strafen der Kings-Defense voraus, die den Kölnern entweder eine gute Feldposition oder überhaupt den Erhalt des Ballbesitzes bescherten. So stand es zur Pause aus Kevelaerer Sicht 0:14.

Das einzige Highlight des dritten Viertels war eine Interception von Kings-Cornerback Christian Wagner, ansonsten passierte auf beiden Seiten nicht viel. Mit Beginn der letzten zwölf Minuten konnten die Crocodiles dann aber ihren dritten Touchdown erzielen und zogen weiter davon. Sofort im Anschluss antworteten die Kings allerdings: Quarterback Jona Willemsen fand mit einem Pass zunächst Wide Receiver Bart Ebben für einen großen Raumgewinn. Nach einem weiteren Pass trug Luca Willemsen den Ball in die Endzone. Nach verwandeltem Extrapunkt von Jeremy Sonnhalter stand es 7:21.

Mit einer Aufholjagd wurde es trotzdem nichts mehr: Die Crocodiles spielten ihre nächste Angriffsserie souverän runter, nahmen viel Zeit von der Uhr und erzielten am Ende ihren vierten Touchdown. Somit endete die Partie 27:7 für die Kölner, die damit ihre Aufstiegschancen wahren konnten. Aufgrund der anderen Ergebnisse konnten sich die Kings trotz der Niederlage zumindest über den Klassenerhalt freuen, der ihnen nicht mehr zu nehmen ist.

Kevelaer Kings – Mülheim Shamrocks (Sa., 15 Uhr, Hülspark-Stadion). Am Samstag kommen die Mülheim Shamrocks zum letzten Saisonspiel ins Hülsparkstadion. An das Hinspiel, das in Recklinghausen ausgetragen wurde, haben die Kings sehr gute Erinnerungen: In einem spannenden Duell triumphierten sie mit 17:16. Dieser Erfolg trug mit dazu bei, dass die Kings zumindest in Sachen Abstiegskampf entspannt in die letzte Partie des Jahres gehen können. Wer absteigen wird, ist zwar noch unklar, sicher ist aber, dass es die Marienstädter nicht erwischen wird. Für die Kings geht es tabellarisch nur noch darum, den vierten Platz zu verteidigen. Auch für die drittplatzierten Shamrocks aus Mülheim ist soweit alles geklärt.