American Football Mit Sprints und Purzelbäumen: Kings feiern den Klassenerhalt

Zur Feier des Tages hatten sich Simon Horycki und Christian Höpper für ihre Touchdowns etwas einfallen lassen: Während Horycki nach seinem Lauf über etwas mehr als 50 Yards wie ein Leichtathletik-Sprinter die Ziellinie überquerte, rollte sich „Abfangjäger“ Höpper mit einem Purzelbaum in die Endzone. Es passte zu einem Abend, an dem die Kevelaer Kings die Schiefbahn Riders mit 29:17 (0:3, 26:7, 0:0, 3:7) besiegten und damit den Klassenerhalt in der American-Football-Verbandsliga perfekt machten.