Football-Verbandsligist macht es deutlich Kevelaer Kings bügeln Fehlstart aus und gewinnen souverän

Wie schon in der Woche zuvor gegen die Mülheim Shamrocks waren die Kings zahlenmäßig nicht besonders gut besetzt und der Spielbeginn war alles andere als verheißungsvoll. Zu Beginn des zweiten Viertels gingen die Gastgeber durch ein Field Goal mit 9:0 in Führung, im ersten Viertel hatten sie bereits einen Touchdown erzielt. Noch vor der Halbzeit drehte sich das Momentum. Angestoßen wurde das Ganze durch eine Interception von Mario Werner, die der Offensive der Kings eine gute Feldposition einbrachte, die diese wiederum für die ersten Punkte nutzen konnte. Sören Schiffer lief mit dem Ball in die Endzone und erzielte damit seinen ersten Touchdown überhaupt. Direkt danach zwang die Kings-Defense die Devils schnell zum Punt, den Leon Morris stark bis an die 30-Yard-Linie des Gegners zurücktrug. Von dort lief Marvin Topat im nächsten Spielzug in die Endzone – und plötzlich lagen die Kings mit 12:9 in Führung.