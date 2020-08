Fußball : Union Wetten peilt zunächst den Klassenerhalt an

Lange Pause: Das bislang letzte Meisterschaftsspiel absolvierte Union Wetten (schwarze Trikots) im März 2020. Dann kam die Corona-Krise. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kevelaer Christian Offermanns, Spielertrainer des A-Ligisten, hält nichts von utopischen Zielsetzungen. Außerdem hat der 36-Jährige Zweifel, ob die Saison in Corona-Zeiten reibungslos über die Bühne gehen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Union Wetten zählt zum großen Kreis der Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A, denen durch den Abbruch der vergangenen Saison ein Zittern bis zum Schluss erspart geblieben ist. Ernüchternde 16 Punkte aus 19 Spielen führten in Summe zum 14. Platz in der Abschlusstabelle. Auch im Vorfeld der neuen Spielzeit richten sich Verantwortliche und Spieler auf den Kampf um den Klassenerhalt ein. „Wir wollen uns in der Kreisliga A etablieren. Es ist aber utopisch, oben angreifen zu wollen“, sagt Spielertrainer Christan Offermanns.

Der 36-Jährige ist kein Fan der zweigeteilten Liga. „Wir haben für die große Runde plädiert“, sagt er. Offermanns ist außerdem skeptisch, ob die Saison in Corona-Zeiten reibungslos über die Bühne gehen kann. „In der Vorbereitungsphase sind wir in den ersten Wochen viel gelaufen und haben die konditionellen Grundlagen geschaffen. Mir graut es jedoch davor, wenn es wieder in die Zweikampf-Situationen geht, die im Fußball ganz normal sind.“

Man könne zwar Vorkehrungen treffen und alles machen, wie der Verband es sich vorstelle, aber unter dem Strich sei man einfach nicht so abgeschottet wie die Profis, gibt Christian Offermanns zu bedenken und weist auf die Corona-Fälle bei der SV Hönnepel-Niedermörmter und der DJK Labbeck-Uedemerbruch hin. „Für mich steht immer noch in den Sternen, ob wir am 6. September das erste Meisterschaftsspiel bestreiten werden.“

Abgesehen von der Coronavirus-Pandemie sieht Christian Offermanns sich und seine Mannschaft gewappnet für die künftigen Aufgaben in der neuen Saison. „Wir haben keinen einzigen Abgang zu verzeichnen. Spieler aus der zweiten Mannschaft sind jederzeit greifbar. Die Zugänge haben im Training bereits gezeigt, was sie können. Wir sind gut, punktuell sogar sehr gut aufgestellt“, sagt der Wettener Spielertrainer.