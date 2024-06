Reitsport Emma Grüntjens fliegt mit Hakan über die Hindernisse

In der Dressur beeindruckten die Pferde unter dem Sattel ihrer Reiter beispielsweise in den mittelschweren Prüfungen, in denen Takt, Fleiß und Raumgriff ebenso gefragt waren, wie fliegende Galoppwechsel oder Tempounterschiede in den jeweiligen Gangarten. Einen Doppelsieg in der M*-Dressur, zu der eine Kandare in den Zaum eingeschnallt worden war, feierte Lokalmatadorin Jamie van Egdom, die ihren Wallach Secret Expression (Note 7,50) an die Tete ritt und mit Jeweldale Ritme (7,00) auf Platz zwei landete.