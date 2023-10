Reitsport Fehlerfrei: Emma Grüntjens hat im Stechen die Nase vorn

Denn auch dieser kam in den Genuss der exzellenten Rahmenbedingungen, die der Ausrichter im Vorfeld geschaffen hatte. Dabei bildeten die Springpferdeprüfungen, in denen Rittigkeit und Springmanier in einer Wertnote zusammengefasst wurden, den Auftakt. Wieder einmal war es der für den RV von Bredow Keppeln startende Tobias Thoenes, der auf dem Fuchswallach Casper die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zog. Erneut zeigte das Pferd, was in ihm steckt. Früh konzentrierte sich Casper auf die Hindernisse, die er aufmerksam überwand und im gleichmäßigen Rhythmus auf die nächsten Hürden zu galoppierte, die auf L-Niveau erstellt worden waren. Die Richter Rolf-Peter Fuß und Achim Lennartz vergaben die Note 8,60 – damit war dem eingespielten Duo die Goldschleife nicht mehr zu nehmen.