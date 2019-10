Reitsport : Tobias Thoenes springt zur Bestnote

Kerken Das Konzept des Gastgebers Sebastian Adams geht auf. Schon der Auftakt des Kerkener Spring-Events ist ein voller Erfolg. Am kommenden Wochenende dürfen sich die Reitsportfreunde auf die Auftritte der Profisportler freuen.

Dabei unterstreichen die beeindruckenden Starterzahlen ihre Aussage. Denn es waren um die 100 Starter pro A-, L- oder M-Springen, die im Rahmen des dreitägigen Springturniers auf der Reitanlage des Domselshof am Genender Weg in Kerken ihre Pferde in der hervorragend hergerichteten Reithalle über die Hindernisse lenkten. Dort ist Sebastian Adams, Rheinischer Meister der Springreiter, mit seinem „Equestrian Sport Team“ zu Hause. „Diese Zahlen sind für uns zusätzlicher Ansporn, mit Reitern, Eltern, Zuschauern und Trainern zu sprechen. Das durchgehend positive Feedback bestärkt uns, das Konzept im nächsten Jahr weiter auszubauen“, so Lösbrock weiter. Bereits am ersten Turnierwochenende kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten, weil sich Pferd und Reiter in Top-Form präsentierten. Allen voran der für den RV „von Bredow“ Keppeln startende Tobias Thoenes, der im Sattel des in den Niederlanden gezogenen Dallas VDL Sohn Intro HK die mittelschwere Springpferdeprüfung anführte. Mit viel Übersicht und einem nicht nur sehenswerten Grundtempo lenkte Thoenes den Schimmelhengst über die von Georg Broeckmann erstellten Hindernisse. Kurzum sagten hierbei nicht nur Rittigkeit und Springmanier dem Richterduo Hermann Capell und Maximilian Bremicker derart zu, dass sie den in den Niederlanden gezogenen Hengst mit einer Wertnote (WN) von 9.00 (sehr gut) an die Spitze dieser Prüfung katapultierten. Zudem gelang Thoenes ein Doppelerfolg, da er mit Nicolas HD (von Douglas) sein zweites Pferd auf Rang zwei (WN 8.70) in diesem Springen platzierte.