Reitsport Pirouetten und Piaffen in Perfektion

Die Spannung war förmlich greifbar. Auf der Tribüne herrschte gespenstische Ruhe, als die 20 Teilnehmer der Intermedaire II, einer Drei-Sterne-Dressurprüfung der Klasse S, nacheinander in die exzellent vorbereitete Prüfungshalle einritten. Am Richtertisch Andrea Schmittert, Harry Lorenz und Peter Mannheims, die gespannt auf das Geschehen blickten, das sich vor ihnen in der Bahn abspielte.