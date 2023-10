Reitsport Kerkener Dressur-Event: Genuss für Freunde der Hohen Schule

Zudem ritt Heiner Schiergen am dritten Turniertag die Stute Brownie-Traum (815 Punkte) an die Tete der Zwei-Sterne-S-Dressur (Intermediäre I). Dieses Mal reichte es für Tobias Nabben mit Saint Paul Old (800,5) „nur“ zum zweiten Rang. Auch hier war, wie in den vorangegangenen schweren Dressurprüfungen, die Kandare in die Zäumung eingeschnallt, was stets eine feinfühlige Reiterhand erforderte. Bei der Grand-Prix-Kür um den Großen Preis vom Domselshof, dem Preis der Manfred-Keppel-Stiftung, brillierte Natascha Hülsey von der RSG Mottenkaul im Sattel von Bright Diamond NRW. Mit 45,625 Punkten behauptete sie sich vor Heiner Schieren mit Bordeaux Barlo (44.925).