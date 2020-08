Fußball : TSV Nieukerk will eine gute Rolle spielen

Trainer Wilfried Steeger kann mit der Entscheidung, dass die Kreisliga A aufgeteilt wurde, „gut leben“, wie er sagt. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der A-Ligist hat schon sehr früh mit der Vorbereitung begonnen und damit durchaus Vorteile gegenüber den Konkurrenten. Trainer Wilfried Steeger möchte mit seiner Mannschaft die Aufstiegsrunde erreichen.

In der vergangenen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A standen die Zeichen beim TSV Nieukerk lange auf Abstiegskampf – sogar bis zum Schluss. Mit dem Saisonabbruch folgte die Gewissheit, dass es im Kreisliga-Oberhaus weitergeht. Erneute Abstiegssorgen will man in der kommenden Saison schnellstmöglich aus dem Weg räumen. Das lässt sich am besten mit einer Qualifikation für die Aufstiegsrunde bewerkstelligen.

Dazu müsste das Team von Trainer Wilfried Steeger, das in der zweiten Staffel angesiedelt ist, nach 18 Spieltagen mindestens Platz fünf belegen. „Ich kann mit der Regelung ganz gut leben. Im Idealfall würden wir natürlich in die obere Gruppe kommen wollen“, sagt der Coach. Mit Blick auf die vergangene Spielzeit ist dies ein mutiges, wohl aber kein unmögliches Unterfangen.

Beim TSV Nieukerk hingen die Ergebnisse in der Vergangenheit stets von der Größe des Kaders am jeweiligen Spieltag ab. Daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern. „Bei uns muss es immer einigermaßen personell passen. Wenn uns Stammspieler fehlen, wird es immer eng für uns. Wenn wir aber mit der besten Elf auflaufen, hat es jeder Gegner schwer“, sagt Wilfried Steeger. Das bekam beispielsweise die ambitionierte Alemannia Pfalzdorf gleich am zweiten Spieltag zu spüren, als der TSV, damals als Aufsteiger, das Team von Coach Markus Hierling knapp mit 3:2 bezwang.

Auch die bisherigen Testspiel-Ergebnisse sind recht vielversprechend. Gegen Bezirksligist DJK Twisteden gelang sogar ein 3:1-Sieg. „Dieses Spiel war schon sehr ordentlich. Das hätte ich so nicht erwartet“, sagt Wilfried Steeger, der beim TSV Nieukerk bereits in seine vierte Saison als Trainer geht.