Handball : Niederländisches Talent verstärkt das Frauen-Team des ATV

Aldekerk RP-Serie: Die Junioren-Nationalspielerin stand beim Drittligisten TV Aldekerk schon in der vergangenen Saison auf dem Wunschzettel. Die 19-Jährige hat sich für die neue Spielzeit viel vorgenommen.

Georg van Neerven, Betreuer und Kaderplaner der Aldekerker Frauen-Mannschaft, hat das Talent entdeckt und den Transfer in die Wege geleitet. „Puck hatten wir schon im vergangenen Jahr auf dem Schirm, aber in diesen Jahr hat es endlich geklappt“, sagt er.

Zu Verlindens Stärken zählen ihr explosiver Antritt, ihre Schnelligkeit und ihre Beweglichkeit am Kreis. Ihre Wurftechnik gilt im Frauen-Handball als herausragend. „Ich freue mich auf die Saison. Ich bin noch jung, will mich weiterentwickeln und neue Erfahrungen machen. Da glaube ich, dass ich hier mit dem TV Aldekerk einen guten Verein gefunden habe“, sagt sie. „Und ich war ja ein paar Mal hier gucken. In Holland kommen keine Zuschauer zum Frauen-Handball. Hier in Aldekerk war die Halle fast voll. Das wird ein spannendes Erlebnis werden.“