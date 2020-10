Handball : Insa Weisz träumt von der Zweiten Bundesliga

Kerken Die 18-Jährige läuft für den Drittligisten TV Aldekerk auf, hat aber auch ein Zweitspielrecht für den TV Beyeröhde, der in der zweithöchsten Klasse vertreten ist.

Das bedeutet, dass sie nach wie vor dreimal in der Woche in Aldekerk und zusätzlich zweimal pro Woche in Wuppertal trainiert, für den ATV weiter in der Dritten Liga aufläuft und nur dann beim TV Beyeröhde spielen wird, wenn sie in Aldekerk abkömmlich ist. „Nein, das wird mir nicht zu viel. Ballsport kann ich jeden Tag machen“, sagt Insa Weisz.

Wie es mit ihrer Laufbahn weitergehen soll, weiß die 18-Jährige noch nicht so richtig. Tendenziell möchte sie den Schritt nach oben, also in die Zweite Liga, wagen. Doch zunächst will sie im Trikot des ATV an die guten Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen. „Auf lange Sicht würde ich mich schon gerne in der Zweiten Liga etablieren. Etwas ganz Besonderes wäre es, wenn mir das mit meinem Verein, dem TV Aldekerk, gelingen würde“, sagt Insa Weisz.