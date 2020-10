Handball : TV Aldekerk feiert sein Heimdebüt

Kreisläufer Jonas Mumme (am Ball) ist eine wichtige Stütze für den TV Aldekerk. Mit seinen Teamkollegen wird er versuchen, den zweiten Sieg in Folge zu holen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der Regionalligist bestreitet an diesem Samstag sein erstes Saisonspiel in der Vogteihalle. Die Vorfreude auf die Partie ist groß. Zu Gast ist der MTV Rheinwacht Dinslaken, der einen schlechten Start hingelegt hat.

Nach zwei Auswärtsspielen zum Auftakt ist die Vorfreude beim Handball-Regionalligisten TV Aldekerk groß, sich nach über einem halben Jahr der Corona-bedingten Abstinenz dem eigenem Publikum in der Vogteihalle, wieder vorstellen zu können. Am Samstag empfängt die Mannschaft den MTV Rheinwacht Dinslaken. Die Partie wird wie gewohnt um 19.30 Uhr angepfiffen.

Die Dinslakener waren ohne Frage die Überraschungs-Mannschaft der Regionalliga in den vergangenen beiden Jahren – im positiven wie im negativen Sinn. Gleich in Aufstiegsjahr beendeten sie die Saison als Tabellenführer und verpassten in der Relegation den Sprung in die Dritte Liga. In der vergangenen Saison standen sie am Tabellenende, als die Spielzeit wegen der Pandemie abgebrochen und kein Team zum Absteiger erklärt wurde.