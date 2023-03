Kellerduell in Fußball-Regionalliga SV Straelen hofft auf eine Motivationsspritze

Dass der Verein angekündigt hat, in Kürze einen neuen Trainer vorzustellen, hat er mitbekommen. Niek Munsters hofft, dass der neue Mann nicht alles verändern will und sich in die Spur der jetzigen Trainer begibt. Der Vertrag von Niek Munsters läuft im Sommer aus. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Fest steht lediglich, dass er weiter in Deutschland Fußball spielen will – und dies in einer so hohen Klasse wie möglich. „Ich bin ganz ruhig und warte einfach mal ab, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert“, sagt Niek Munsters, der keine Hinweise geben kann, an welchen Merkmalen er von seinem Bruder zu unterscheiden ist.