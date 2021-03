Fußball-Regionalligist SV Straelen : Warum die Saison so wertvoll für Ersatztorhüter Keisuke Ishibashi ist

Die Strumpfhose mit Löchern ist neben seiner Sprungkraft und seiner Beweglichkeit ein Markenzeichen des Japaners Keisuke Ishibashi. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der 26-jährige Japaner wird wohl auch am heutigen Mittwoch in der Partie bei Preußen Münster nur auf der Bank sitzen. Trotzdem gewinnt er der Spielzeit viel Positives ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Löcher in der Strumpfhose, eine gewaltige Sprungkraft und Gelenke wie aus Gummi – das sind einige der Markenzeichen von Keisuke Ishibashi, Keeper beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen. „Ich glaube nicht“, sagt SVS-Trainer Benedict Weeks, „dass jemand in der Mannschaft beweglicher ist als unser Ersatztorwart. Und die fehlende Körpergröße macht er durch seine enorme Sprungkraft wett.“ Seit Beginn der Saison ist der 26-jährige Ishibashi die Nummer zwei hinter Stammtorwart Robin Udegbe und hat bisher in Pflichtspielen noch keine Minute zwischen den Pfosten gestanden. Das wird sich auch am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, wohl nicht ändern, wenn der Aufsteiger SV Straelen das Nachholspiel bei Preußen Krefeld bestreitet. „Keisuke Ishibashi ist ein echter Teamplayer, hängt sich bei jedem Training voll rein und zeigt seine Fähigkeiten. Ich hätte keine Bedenken, wenn er Robin Udegbe einmal vertreten müssten“, sagt Benedict Weeks.

Keisuke „Kesy“ Ishibashi wuchs in der Mega-City Tokio auf und zog, als er sechs Jahre alt war, mit seinen Eltern und dem älteren Bruder in die Präfektur Yamanashi, etwa 120 Kilometer westlich der japanischen Hauptstadt. Zunächst begann er im Fußball als Feldspieler. Doch als auf einmal ein Keeper fehlte, wurde er im Alter von zehn Jahren von seinen Mitspielern ausgeguckt, ins Tor zu gehen. Bis zu seinem 18. Lebensjahr genoss er die Torwart-Ausbildung in der Fußballschule seines Heimatvereins Fortuna SC Yamanashi. Parallel dazu macht er seinen Abschluss auf der Hochschule.

Info Ein Bonusspiel im Preußen-Stadion Die Ausgangslage Sie dürfte eindeutig sein. Gastgeber Preußen Münster ist Tabellendritter, mit Spitzenreiter Borussia Dortmund II das beste Team der Rück­runde und im Preußen-Stadion eine Macht. Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge kann der SV Straelen aber mit breiter Brust antreten und diese Partie als Bonusspiel angehen. Das sagt der Trainer „Die Stärke der Münsteraner dürfte bekannt sein. Die Mannschaft besetzt sehr gut die Räume, zieht ein starkes Positionsspiel auf und agiert sehr ergebnisorientiert. Trotzdem werden wir versuchen, unsere Chance als Außenseiter zu nutzen“, sagt Benedict Weeks, Coach des SV Straelen. Das Personal Weiterhin verletzt sind Ferry de Regt und Fabio Ribeiro. Möglicherweise werden Jannik Stevens und Vedran Beric dem SV Straelen wieder zur Verfügung stehen. Livestream Das Spiel kann am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr im Internet unter www.svs19.com/livetv verfolgt werden.

Doch dann hatte der junge Mann die Nase voll von Schule und Fußball – er wollte einfach nur so leben, wie die meisten Teenager in seinem Alter auch: Feiern, in die Disco gehen, ein Bier trinken. Ishibashi schlug sich zwei Jahre mit Gelegenheitsjobs durch. Er wohnte zu Hause bei seinen Eltern, denen sein Lebensstil ganz und gar nicht gefiel. Ishibashi war 20 Jahre alt, als es zwei Schicksalsschläge für ihn gab. Zum einen setzten ihn seine Eltern vor die Tür, zum anderen verstarb an einem Weihnachtstag sein bester Freund. Diese Umstände leiteten einen Prozess in seinem Kopf ein. „Ich wollte und musste mein Leben bei Null neu beginnen“, sagt er heute.

Keisuke Ishibashi fasste einen Entschluss: Er wollte nach Deutschland. Das Land kannte er, weil er als 15-Jähriger mit seiner Mannschaft dort auf Tournee war. „Deutschland hat die besten Torhüter der Welt, da wollte ich hin“, sagt er. Mit etwa 3000 Euro im Portemonnaie machte er sich auf den Weg ins Ungewisse. Kontakte hatte er keine in Deutschland, fand diese aber schnell bei den 6500 in Düsseldorf lebenden Japanern. Im Sommer 2015 stellte es sich beim Bezirksligisten SG Kaarst vor. Seine Leistungen waren für die erste Mannschaft zu schlecht, außerdem sei er zu dick gewesen. Also bereitete er sich mit dem zweiten Team auf die Kreisliga-Saison vor. Schnell wurde Ishibashi besser, nahm Gewicht ab und wurde schließlich Stammtorwart in der Bezirksliga.

Es folgten einige Umzüge und Vereinswechsel im Städtedreieck Düsseldorf-Krefeld-Duisburg, bis ihn der Sportliche Leiter Kato Sürün 2017 zum SV Straelen holte. In 18 Spielen stand er in der Oberliga zwischen den Pfosten und trug als zuverlässiger Schlussmann zum Aufstieg in die Regionalliga bei. In der Vierten Liga kam er auf acht Einsätze. Und so ganz nebenbei erzielte er in der Kreisliga A als Feldspieler der zweiten Mannschaft beim deutlichen Sieg gegen Siegfried Materborn drei Treffer in 24 Minuten und schnellte mit zwei zusätzlichen Torvorlagen hoch in der Scorer-Liste.

Am Ende der Saison 2018/2019 stieg der SV Straelen aus der Regionalliga ab, der Vertrag des Japaners wurde nicht verlängert. Während der folgenden Spielzeit holte ihn sein Ex-Trainer Marcus John zum Ligakonkurrenten SSVg Velbert in die Oberliga. Im darauffolgenden Jahr kehrte Ishibaski wieder an die Römerstraße zurück. „Egal, bei welchem Verein ich war, immer war ich zuerst nur Ersatztorwart, aber dann Stammtorwart“, sagt Ishibashi. „Ich bleibe optimistisch. Vielleicht bekomme ich ja dieses Jahr noch die Gelegenheit, mich zu beweisen. Denn ist noch nie eine Option für mich gewesen, einfach aufzugeben.“

Keisuke Ishibashi ist seit drei Jahren mit einer Deutsch-Japanerin liiert und wohnt in Düsseldorf. Von dort aus vertreibt er als Mitarbeiter eines Online-Handels Torwarthandschuhe für den asiatischen Markt. Dass sein Stammplatz beim SV Strae­len in dieser Saison bislang die Ersatzbank war, sieht er gelassen. So sei der Fußball eben. Aber Ishibashi kann dieser Zeit auch was Positives abgewinnen: „So gut wie in dieser Saison habe ich noch nie trainiert. Da muss ich unserem Torwart-Trainer Manni Gloger ein dickes Kompliment aussprechen. Ich habe sehr viel bei ihm gelernt.“