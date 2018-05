Handball: Karsten Wefers fällt lange aus

Aldekerk Handball-Oberliga Männer: Borussia M'gladbach - TV Aldekerk II (Sa., 18 Uhr).

Das Finale der ersten Oberliga-Saison des ATV II bestreiten die Handballer aus der Vogteihalle beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Auch wenn die Männer von ATV-Coach Nils Wallrath das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison mit 29:24 für sich entscheiden konnten, sind sie sich der Schwere der heutigen Aufgabe in der Jahnhalle am Volksgarten bewusst.