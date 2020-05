Corona-Krise zwingt den Verein zur bitteren Entscheidung : FC Aldekerk sagt die Jupp-Tillmanns-Sportwoche ab

Ein Bild aus „normalen“ Zeiten. In diesem Jahr muss der FC Aldekerk die „Jupp-Tillmanns-Sportwoche“ allerdings absagen und damit auf eine volle Landwehr-Arena verzichten. Foto: FC Aldekerk

Aldekerk Die traditionelle Veranstaltung rund um Fronleichnam fällt aus. Die Organisatoren betonen, dass die Gesundheit aller Beteiligten mitten in der Corona-Krise höchste Priorität habe. Eventuell wird das neue Vereinsheim im Herbst eröffnet.

Ein Kalenderjahr ohne die traditionelle Jugendsportwoche – für den FC Aldekerk ist das doppelt bitter. Denn die fünftägige Veranstaltung zum Gedenken an den langjährigen Jugendleiter Jupp Tillmanns gehört zu den absoluten Höhepunkten im Vereinsleben. Diesmal hätten sich dutzende Jugendmannschaften vom 10. bis 14. Juni in der Landwehr-Arena tummeln sollen, doch das Coronavirus hat den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Seit einigen Monaten ist der Fußballverein tatkräftig mit dem Umbau beschäftigt, ein großer Teil wurde in Eigenleistung erbracht. Das ursprünglich gesetzte Ziel, den Neubau im Juni in Betrieb nehmen zu können, scheint realistisch – die Baumaßnahme neigt sich nämlich bereits dem Ende zu. Bald können sich Schaulustige also wind- und wettergeschützt mit Kaffee, Kuchen und ähnlichem versorgen und dabei gleichzeitig das Geschehen auf Rasen- und Kunstrasenplatz im Auge behalten.