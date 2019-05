Jugendfußball : C-Jugend SV Straelen muss „Quali“ spielen

(SvB) B-Junioren Leistungsklasse, 20. Spieltag Viktoria Winnekendonk – SV Veert 2:1 (1:1). Frederik Minor (3.) brachte sein Team früh auf Kurs. Simon Nick von Wirth konnte ausgleichen (30.), doch Luca Nöding erzielte kurz vor Ende den Siegtreffer (78.).

Kevelaerer SV – Alemannia Pfalzdorf 3:2 (2:2). In einem hektischen Spiel, wo es hin und her ging, war der Gastgeber am Ende der glückliche Sieger. Die Hausherren ging dreimal durch Oliver Rene Berns in Führung (4., 22., 43.). Die ersten beiden Führungen konnten die Gäste noch ausgleichen. Am Ende brachten die Kevelaerer ihre letzte Führungsicher über die Zeit. Somit bleibt der KSV Vierter.

C-Junioren Niederrheinliga, 22. Spieltag SV Straelen – SC Union Nettetal 3:5 (1:3). Der SV Straelen beendet die Saison mit einer Niederlage und hat den siebten Tabellenplatz belegt. Somit spielen sie die Qualifikation, um auch nächstes Jahr wieder in dieser Spielklasse anzutreten. Das letzte Spiel der Saison hatte es noch einmal in sich und war von vielen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. „Schade, dass das letzte Saisonspiel so verlaufen ist“, spielt SVS-Coach Christoph van Zwamen auf diesen Aspekt an. Jannik Szentulat traf früh zur Führung (2.). Noch in Hälfte eins konnten die Gäste das Spiel zum 1:3 drehen (11., 25., 28.). Der SVS ließ sich nicht unterkriegen und kam gut aus der Halbzeitpause. Anes Tiganj (55.) und Tim Schwan (70.) sorgten noch für den Ausgleich und ein Punkt schien gerettet. Die Gäste erzielten in der letzten Minute des Spiels noch zwei weitere Tore. „Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir klar das bessere Team. Wir haben unsere riesigen Torchancen leider nicht genutzt“, analysiert van Zwamen das Spiel.