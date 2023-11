Handball-Bundesliga der weiblichen Jugend TV Aldekerk bietet dem Favoriten eine Halbzeit lang Paroli

Das Engagement hatte sein Team dabei angesichts der Entspannung jedoch keineswegs in der Kabine gelassen. Von der ersten Minute an legte es ein hohes Tempo an den Tag und ging mit 2:0 in Führung. Das war auch kein Strohfeuer, denn die Grün-Weißen konnten den Vorsprung lange behaupten und ließen sich in ihrem Spiel auch von zwischenzeitlichen Ausgleichstreffern des Kontrahenten nicht aus der Ruhe bringen.