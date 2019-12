Schwimmen : Die Opern-Gala der Gelderner „Delphine“

Als Delphine verkleidet und mit dem entsprechenden Plüsch-Maskottchen präsentierte sich der Gelderner Nachwuchs dem Pub­likum in der Wuppertaler Schwimm-Oper. Foto: SC Delphin Geldern

Geldern Der jüngste Nachwuchs des Schwimm-Clubs „Delphin“ Geldern begeisterte beim Landesfinale um den „Kids Cup“ das Publikum in der Wuppertaler Schwimm-Oper. In der Gesamtwertung sprang ein ausgezeichneter siebter Platz heraus.

Ihren großen Auftritt in der Wuppertaler Schwimm-Oper werden die Mädchen und Jungen vom „Kids Cup"-Team des Schwimm-Clubs Delphin Geldern garantiert so schnell nicht vergessen. Denn die Premiere des Landesfinales des neuen Wettbewerbs für die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.