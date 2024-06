Jugendfußball  JSG Walbeck/Holt: Lernprozess für die B-Juniorinnen

Übungsgleiter Dirk Heußen ist optimistisch, dass sein Nachfolger Oliver Terhoeven den Klassenerhalt eintüten kann. „Der ältere Jahrgang der U15 wurde zum Teil schon in der laufenden Saison mit eingesetzt – die kennen das. Insofern schauen wir mal, was in der Quali geht. Wir sind jedenfalls nicht chancenlos“, sagt Heußen. Das erste Jahr in der Niederrheinliga bezeichnet er als erwartungsgemäß „lehrreich“. Heußen: „Es war das erwartet schwere Jahr. Wir mussten noch nie so viel verteidigen. Das Ziel ‚Nicht-Abstieg‘ haben wir erst einmal geschafft. Von daher ist alles gut.“