Jugendfußball : Nachwuchs des TSV Wa.-Wa. auf Erfolgskurs

Gelderland (SvB) Fußball-Leistungsklasse der A-Junioren: TSV Weeze – TSV Wachtendonk-Wankum 0:2 (0:0). Die Gäste konnten auch im zweiten Spiel den Platz als Sieger verlassen. Ausgangspunkt war ein Eigentor der Weezer kurz nach der Pause (50.).

SV Straelen – JSG Sevelen/Issum 2:3 (1:1). Es war ein Hin und Her an der Römerstraße. Die Gäste gingen durch Tobias Krach zuerst in Führung (3.). Doch kurze Zeit später glichen die Gastgeber durch Moustapha Diallo aus (8.). Der SVS konnte sogar durch Ronald Lombaya in Führung gehen (60.). Die letzten zehn Minuten gehörten jedoch der JSG, die das Spiel noch einmal drehte. Tim Kabasch (83.) und Simon van Hüth (89.) klauten den Straelenern die sicher geglaubten drei Punkte.