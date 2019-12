Schach : Jochen Esser bleibt Gelderns Schachkönig

Geldern Leistungsträger von Turm Kamp-Lintfort verteidigt Titel bei der Offenen Stadtmeisterschaft

(him) Jochen Esser hat’s schon wieder getan. Der Leistungsträger des SV Turm Kamp-Lintfort (NRW-Klasse) ließ bei der Offenen Gelderner Schach-Stadtmeisterschaft wie schon im Vorjahr die Konkurrenz in der höchsten Wettkampf-Klasse (Deutsche Wertungszahl ab 1500 aufwärts) hinter sich. Auf Rang zwei landete Herbert Dohmes vom Verbandsliga-Team des Kevelaerer Schach-Clubs, der bis zum Schluss dem Favoriten dicht auf den Fersen blieb. Auf Rang drei landete Eugen Heinert vom OSC Rheinhausen.

Die vierte Auflage der Titelkämpfe, die der Schach-Club Geldern in Reihen des TTC Geldern-Veert einmal mehr perfekt organisiert hatte, war ein voller Erfolg. 62 Denksportler aus der Region trafen sich zwölf Wochen lang in den „Lindenstuben“, um in neun Runden den Gelderner Schachkönig zu ermitteln. Dabei zeigten auch einige Akteure aus den Reihen des Gastgebers ihr Können auf den 64 Feldern.