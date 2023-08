Nachwuchshoffnung „Die Oberliga ist wie für mich gemacht“

Beim SV Straelen hat sich derweil ein Teenager einen Stammplatz gesichert. Zum vierten Mal in Folge wird Jeremiaha Maluze, Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters, in der Startelf auflaufen. Geboren und aufgewachsen ist der junge Mann in Duisburg-Hochfeld. Dort machte er sein Fach-Abitur. Mit 18 Jahren ist er in der jungen Truppe von SVS-Trainer Sunay Acar der „Benjamin“. Mit dem Wechsel an die Straelener Römerstraße hat er gleichzeitig einen großen Schritt ins Erwachsenenleben gewagt. „Ich hatte mehrere Anfragen, aber das Angebot hier war mit Abstand das lukrativste“, sagt das 1,93 Meter große und 87 Kilogramm schwere Kraftpaket. Er unterschrieb nicht nur einen Vertrag beim Verein, sondern auch einen Arbeitsvertrag bei der Firma Tecklenburg und absolviert dort eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Um Beruf und Sport miteinander vereinbaren zu können, hat er das Elternhaus verlassen und bildet nun mit seinem Abwehrkollegen Dacain Dacruz Baraza eine Wohngemeinschaft in Straelen.