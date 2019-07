Tennis : Knapper dritter Sieg für Issums Tennis-Senioren

Issum Tennis, 1. Verbandsliga Herren 65: TG Willich - Blau-Weiß Issum 4:5 (3:3). Issums Tennis-Herren 65 mögen´s in dieser Saison spannend. Zum dritten Mal spielte das Team um Mannschaftsführer Wolfgang Machost 5:4 – zweimal davon erfolgreich.

Zwischendurch gab es ein nur minimal klareres 6:3. Beim noch punktlosen Absteiger in Willich mussten wieder mal die Doppel die Entscheidung bringen. Obwohl Michael Sonntag bereits einen kampflosen Punkt in den Einzeln sicher hatte, gelang den Issumern „nur“ ein zwischenzeitliches Remis. Donald Heep (6:2/6:3) und Hans-Wilhelm Canders (0:6/6:2/10:8) hatten für die Gäste gepunktet, während Machost (1:6/1:6), Norbert Bocian (3:6/3:6) und Hartmut Meyer (5:7/2:6) ihren Gegnern diesmal nicht genug entgegen zu setzen hatten.

In den Doppelbegegnungen wollte Willich es nicht allzu einfach machen und stellte alle drei Paarungen auf. Der TC Blau-Weiß Issum setzte auf eine ausgeglichene Zusammenstellung der Partner und hatte damit wieder mal die richtige Wahl getroffen. Bocian/Canders (6:1/7:5) und Heep/Meyer (6:2/6:2) sicherten mit zwei Matcherfolgen den Tagessieg. Den Klassenerhalt hatten die Issumer Herren 65 bereits Ende Mai sichern können. Und normalerweise wäre die Saison jetzt beendet, aber der verbandsseitig wegen Hitze abgesagte Spieltag der vergangenen Woche muss noch nachgeholt werden. Daher trifft das Team am morgigen Freitag noch auf Tabellenführer Club Gold-Weiß Wuppertal. Die Gäste aus dem Bergischen könnten mit einem Sieg zwar nach Tabellenpunkten noch eingeholt werden, sind aber in den Matchpunkten bereits zehn Punkte vor und stehen damit schon als Aufsteiger fest. Für die Issumer Herren geht es im Fernduell mit dem TC Am Volkswald nun noch um den zweiten Rang in der Verbandsliga-Tabelle.