Tennis: Issums Herren 80 mit zweitem Sieg

Issum Tennis: Damen von GW Geldern verlieren in Rheinkamp-Repelen mit 3:6.

Damit ist für Issums Tennissenioren das Ziel, besser zu sein als im Vorjahr, bereits erreicht. Jetzt folgen die beiden Begegnung gegen DSD Düsseldorf. Und diese Mannschaft dürfte wohl nur schwer zu knacken sein. Am 12. Juni steht das Heimspiel gegen DSD an, am 26. Juni ist dann abschließend das Auswärtsspiel terminiert.

Tennis-Bezirksklasse A Damen: Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen - Grün-Weiß Geldern 6:3 (4:2). Eines scheinen die Damen von Grün-Weiß Geldern zu können: knappe Spiele im Match-Tie-Break zu gewinnen. Aber das alleine - in Rheinkamp-Repelen gelang dies drei Mal - reichte nicht. Denn die Drei-Satz-Erfolge von Yvonne Richter und Lisa Lörcks sowie dem Doppel Lisa Lörcks/Jennifer Elspaß waren zu wenig, um auswärts zu punkten. Alle anderen Matches gingen zum Teil klar an die Gastgeberinnen. Auch am nächsten Spieltag müssten sich die Grün-Weißen wohl auf eine Niederlage einstellen: Zu Gast ist am 16. Juni mit dem Kapellener TC der in zwei Spielen noch ungeschlagene Tabellenführer.